«Необъятные булочки»: Нюша в секси бикини обнажила пышные бедра в объятиях мужа

Нюша уже три года состоит в браке с Игорем Сивовым. Поклонники мечтали, что она вернется к Егору Криду, но певица в минувшем году лишь выпустила совместный трек с популярным исполнителем. А в одном из интервью она призналась, что ее любовь к бизнесмену вспыхнула, когда он еще был женат. Мужчина оставил первую жену ради артистки. При этом он продолжает участвовать в воспитании сыновей от прошлых отношений.

Недавно влюбленные улетели отдыхать на Мальдивы. Супруги приехали с дочкой Симой и малышами Сивова от первой жены. Также компанию им составляют друзья. Нюше скучать не приходится, так как она то нежится в бассейне, то устраивает фотосессию. А теперь муж певицы опубликовал фото, на котором держит ее на руках. Девушка предстала в алом мини-бикини, засветив пышные бедра. Она обнимала возлюбленного.

«На краю вселенной с любимой Нюшей. Сейчас хочется просто наслаждаться друг другом…», — признался Сивов.

Пикантное фото, сделанное на пляже, взбудоражило поклонников. Многие восхитились парой, но нашлись и те, кто заподозрил фигуристую артистку в беременности. «Игорь….ну зачем такие нагрузки? Поймите возврат все таки..», «Очень красивое фото! Наслаждайтесь друг с другом!», «Ню беременна?», «Она нереально крупная на фото», «Необъятные булочки», «А Ким в ладошки не поместилась», — прокомментировали пост подписчики.

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