«Вот стыд»: Нюша в секси купальнике игриво блеснула наливными бедрами в сетях

Анна Шурочкина, более известная как Нюша, для многих давно стала примером женственности. Девушка с юных лет выступает на сцене в мини-юбках и коротких шортах. Даже во время беременности она не пыталась сменить стиль, появлялась на сцене в пикантных нарядах. Теперь артистка не только жена, но и мама. Она воспитывает двухлетнюю дочку Симбу. При этом певица старается выглядеть стильно и по-молодежному.

Вот уже втору неделю Нюша отдыхает с семьей на Мальдивах. Она кажды день устраивает фотосессии на побережье. Девушка успела станцевать в океане и поплескаться в пенной ванне. Если днем она загорает и играет с наследницей, то вечером придумывает новые места для съемок. На очередных фото жена Игоря Сивова предстала в сетях, натянутых у виллы вместе гамаков. Певица предстала в секси купальнике на тесемках и с леопардовым принтом.

Нюша игриво позировала, демонстрируя осиную талию и округлые бедра. Купальник едва прикрывал прелести ее фигуры. Артистка кокетливо пыталась прикрыться, двигая ногу, но снимки все равно сразили поклонников своей пикантностью.

«Раньше Нюша была лучше, скромной», «А трусики забыла. Вон какие следы теперь», «Вот стыд. Почему не голая?», «Очень секси», «Киску то стоило прикрыть», «Муж не нервничает, когда вы так ходите?», «Купальник ужасный. Ты же мать», «Молодая, но это слишком», «Фигурка отпадная», — прокомментировали кадры подписчики.

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