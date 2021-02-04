«Ой, тоже я»: Кудрявцева подловила двухлетнюю дочку в клетчатой рубашке и серебристых ботинках

Лера Кудрявцева в этом году отметит 50-летие. Телеведущая обычно редко жалуется на жизнь. Она состоит в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. У пары подрастает дочка Мария, которой уже два года. С начала года ведущую шоу «Секрет на миллион» преследуют неурядицы. Сначала она заразилась коронавирусом и несколько недель провела в самоизоляции, вдали от близких. Потом блондинка неудачно упала и получила серьезную травму.

Вот уже месяц Лера находится на больничном. Не так давно она признавалась, что успела заскучать. Даже продукты телеведущая заказывает на дом, так как пока передвигаться ей сложно. Навещал ее Сергей Лазарев, который принес букет цветов. Но главной отдушиной звезды остается дочка. 4 февраля Кудрявцева впервые за долгое время показала малышку. Она подловила ее на кухне за странным занятием.

Девочка предстала в стильном наряде. Она была облачена в клетчатую рубашку синего цвета и спортивные штаны. Серебристые ботинки с эффектом мерцания дополнили ее образ. Она нашла носок и стала его разглядывать.

«Ой, тоже я», — заявила кроха.

Маша понюхала носок, а потом посмотрела на маму. После этого девочка решила унести свою находку. Лера наблюдала за этим молча. Она не скрывает свою безграничную любовь к дочке. Пока телеведущая болела, за ребенком приглядывал Макаров.

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