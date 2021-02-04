Лера Кудрявцева: «Анастасия Мельникова рассказала о завещании»

6 февраля в 13.00 в кресле гостьи ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ окажется актриса Анастасия Мельникова. Обаятельная артистка расскажет о том, кого боится больше всего на свете, вступит в полемику с Марией Арбатовой и объяснит, как относится к составлению завещания.

Было время, когда Анастасия фактически жила на съемочной площадке. Сериал «Улицы разбитых фонарей» сделал ее звездой, хотя изначально сыгранная Анастасией роль задумывалась как эпизодическая. Но харизма Анастасии сделала свое дело: следователь Анастасия Абдулова так полюбилась зрителям, что без нее сериал, наверное, просто перестали бы смотреть.

Росла популярность — росли и гонорары актрисы. Анастасия не тратила деньги бездумно, а откладывала на квартиру, о которой можно только мечтать. Теперь ее окна выходят на храм Спаса на Крови, что стоит в самом центре Петербурга. В роскошной квартире Анастасия живет вместе с дочерью Машей и собакой — места хватает всем.

Мария — единственная дочь актрисы. Она появилась на свет в разгар съемок, и Анастасия вернулась на площадку сразу же после родов. Других наследников у Анастасии нет. По крайней мере, пока. О том, чтобы составить завещание, Анастасия говорит очень спокойно. Во-первых, какие ее годы, а во-вторых, это действительно мудрый шаг.

«Ах, завещание! Они ждут моей смерти!» — иронизирует актриса, прикладывая руку ко лбу.

Она вообще чаще улыбается, чем грустит. И то верно: зачем грустить, если жизнь прекрасна?

«Женщины считают самым интересным секс после семидесяти», — с улыбкой сообщила Мария Арбатова, которая заглянула ко мне в студию на наши девичьи посиделки.

До семидесяти нам с Анастасией еще далеко, и время у нас еще есть. На что его потратить — каждый выбирает для себя. Анастасия, например, вообще не может сидеть без дела: она полна энергии и не любит сидеть сложа руки.

А еще она не любит тараканов и змей! И не просто не любит, а боится. Я, признаться, очень удивилась. Мне казалось, Анастасию ничем не напугать, но гадам, копошившимся в принесенных в студию террариумах, это удалось.

«Они что, летают!? Это летающие змеи?!» — опасливо глядя на террариумы, пыталась шутить Анастасия.

Тут я с ней солидарна: тараканы и змеи — малоприятные «питомцы». Мне тоже хотелось отойти от террариумов подальше. Другое дело — собаки! Анастасия принесла в студию плед, связанный из шерсти ее питомца, и он оказался таким мягким!

Словом, это был очень уютный эфир. Анастасия не из тех, кто пытается что-то из себя строить. Она живая и настоящая — а это редкость не только среди актрис, но и вообще среди людей.

«Пусть я дура, но такая, как есть. Честненькая дура», — самокритично отзывается о себе Мельникова.

И все же кое-что она долгое время не была готова поведать честно, как есть. Отважится ли сделать это теперь? Снимет ли со своей души груз, от которого так устала? Узнаете совсем скоро — 6 февраля в 13:00 на НТВ.

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