Лера Кудрявцева: «Анастасия Мельникова рассказала о завещании»

Было время, когда Анастасия фактически жила на съемочной площадке. Сериал «Улицы разбитых фонарей» сделал ее звездой, хотя изначально сыгранная Анастасией роль задумывалась как эпизодическая. Но харизма Анастасии сделала свое дело: следователь Анастасия Абдулова так полюбилась зрителям, что без нее сериал, наверное, просто перестали бы смотреть.
Росла популярность — росли и гонорары актрисы. Анастасия не тратила деньги бездумно, а откладывала на квартиру, о которой можно только мечтать. Теперь ее окна выходят на храм Спаса на Крови, что стоит в самом центре Петербурга. В роскошной квартире Анастасия живет вместе с дочерью Машей и собакой — места хватает всем.
Мария — единственная дочь актрисы. Она появилась на свет в разгар съемок, и Анастасия вернулась на площадку сразу же после родов. Других наследников у Анастасии нет. По крайней мере, пока. О том, чтобы составить завещание, Анастасия говорит очень спокойно. Во-первых, какие ее годы, а во-вторых, это действительно мудрый шаг.
«Ах, завещание! Они ждут моей смерти!» — иронизирует актриса, прикладывая руку ко лбу.
Она вообще чаще улыбается, чем грустит. И то верно: зачем грустить, если жизнь прекрасна?
«Женщины считают самым интересным секс после семидесяти», — с улыбкой сообщила Мария Арбатова, которая заглянула ко мне в студию на наши девичьи посиделки.
До семидесяти нам с Анастасией еще далеко, и время у нас еще есть. На что его потратить — каждый выбирает для себя. Анастасия, например, вообще не может сидеть без дела: она полна энергии и не любит сидеть сложа руки.
А еще она не любит тараканов и змей! И не просто не любит, а боится. Я, признаться, очень удивилась. Мне казалось, Анастасию ничем не напугать, но гадам, копошившимся в принесенных в студию террариумах, это удалось.
«Они что, летают!? Это летающие змеи?!» — опасливо глядя на террариумы, пыталась шутить Анастасия.
Тут я с ней солидарна: тараканы и змеи — малоприятные «питомцы». Мне тоже хотелось отойти от террариумов подальше. Другое дело — собаки! Анастасия принесла в студию плед, связанный из шерсти ее питомца, и он оказался таким мягким!
Словом, это был очень уютный эфир. Анастасия не из тех, кто пытается что-то из себя строить. Она живая и настоящая — а это редкость не только среди актрис, но и вообще среди людей.
«Пусть я дура, но такая, как есть. Честненькая дура», — самокритично отзывается о себе Мельникова.
И все же кое-что она долгое время не была готова поведать честно, как есть. Отважится ли сделать это теперь? Снимет ли со своей души груз, от которого так устала? Узнаете совсем скоро — 6 февраля в 13:00 на НТВ.