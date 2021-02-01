«Хотел все увидеть»: Сергей Лазарев привел подросшего сына Никиту на шоу «Танцы со звездами»

Певец признался, что наследник обычно болеет за него у экрана телевизора.

Сергей Лазарев является одним из самых популярных артистов на отечественной эстраде. После участия в конкурсе «Евровидение» у него появились миллионы поклонников по всему миру. При этом он скрывает свою личную жизнь. В свое время привлекательный певец встречался с Лерой Кудрявцевой, но до свадьбы дело не дошло. А в 2016 году выяснилось, что он несколько лет скрывал от всех сына Никиту. В 2019 году артист уже сам рассекретил информацию, что у него также родилась дочка Анна.

Еще Филипп Киркоров, который дружит с Сергеем, признавался, что детей ему родила суррогатная мать. Лазарев мечтал стать папой, поэтому теперь заботится о малышах и старается проводить с ними все свободное время. Недавно он стал участником шоу «Танцы со звездами». Вместе с партнершей Екатериной Осиповой артист демонстрирует класс на паркете. В последнем выпуске певец исполнил зажигательное ча-ча-ча.

Среди зрителей в зале сидел Никита. Мальчик, которому в этом году исполнится семь лет, наблюдал за папой. Он был в защитной маске.

«Мой главный зритель и судья! Сынуля», — похвастался Лазарев.

Уже после окончания съемок певец обнял наследника. Он пообщался с журналистами, с партнершей и малышом. К слову, Никита предстал в песочных брюках и футболке Dolce & Gabbana. Поклонники отметили, что он растет модником, как отец.

«Он хотел все увидеть своими глазами и вот сегодня увидел. Тебе понравилось?!» — спросил артист у сына. «Да», — кивнув в ответ малыш. «Приятно как, нас поддерживают такие болельщики», — отметила Осипова, потрепав мальчика за шевелюру.

А вот младшую дочку Сергей пока не берет на шумные мероприятия. Он редко показывает девочку. Однако перед Новым годом певец похвастался, что она быстро растет и уже начала говорить.

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