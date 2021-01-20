«Перелом крестца»: Лера Кудрявцева показала, как передвигается в инвалидном кресле

Телеведущая собиралась вернуться на работу после лечения от коронавируса, но неудачно упала. Она оказалась в больнице.

Лера Кудрявцева в январе собиралась отдохнуть с семьей в Дубае, но поездку ей пришлось отменить. Телеведущая заразилась коронавирусом. Он перебралась из загородного дома в столичную квартиру, чтобы самоизолироваться от близких. Несколько недель блондинка лечилась и мечтала побыстрее победить болезнь. 19 января она собиралась выйти на работу, но ее настигла новая беда. Ведущая шоу «Секрет на миллион» неудачно упала дома и получила травму.

В соцсети Лера поделилась кадрами из больницы. Она предстала в спортивном костюме нюдового цвета и вязаной шапке в тон. Девушка не стала скрывать, что ее катают на инвалидной коляске.

«Только пришла в себя от коронавируса. Вчера дома упала и ….. перелом крестца. Я живу этот месяц в каком-то сюрреализме. Что происходит?» — пожаловалась звезда.

Артисты и другие публичные люди поддержали Кудрявцу в трудный час. «Лерыч, выздоравливай, ну что же это такое», — написала Яна Рудковская. «Лерочка, сил тебе», — присоединилась Настасья Самбурская. «Моя девочка! Всеми мыслями с тобой», — заявила Инна Маликова.

Напомним, что телеведущая замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. Именно он приглядывал за их двухлетней дочкой Марией, пока Лера находилась на лечении. По всей видимости, спортсмену снова придется взять на себя все домашние заботы.

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