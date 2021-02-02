«Убаюкиваем нашу малышку»: сын Валерии снял на камеру, как жена качает на руках крохотную дочку

Лиана оделась с крохой в одной цветовой гамме. Пара переживает непростое время, так как ребенок не дает им высыпаться.

Певица Валерия в минувшем году женила младшего сына Арсения Шульгина. А уже спустя полгода она стала бабушкой. Молодой бизнесмен и его избранница Лиана обзавелись ребенком. В новогоднюю ночь невестка певицы родила дочку. Пара подарила девочке красивое имя Селин. 22-летний наследник артистки был так рад, что устроил настоящий праздник в честь выписки жены из роддома. А потом он вернулся к работе, а вот на плечи его возлюбленной свалилось много новых обязанностей.

Теперь Лиана гуляет с наследницей и вечерами пытается ее уложить спать. Изредка девушка выбирается из дома, чтобы увидеться с подругами. Привыкать к материнству ей помогают родные. 1 февраля девочке исполнился один месяц. В честь этого события невестка Валерии нарядила кроху в розовое платье с пачкой. Певица отметила, что очень любит свою внучку, а Арсений назвал девочку своим счастьем.

А вечером пара занималась тем, что укачивала малышку. Шульгин с недавних пор стал жаловаться на недосыпание. Девочка капризничает и не дает родителям отдохнуть. Однако на кадрах Лиана в белой пижаме держала на руках крохотную Селин в белых ползунках.

«Убаюкиваем нашу малышку», — написал сын Валерии.

Поклонники умилились нежным кадрам. К слову, Невестка певицы была одета не только в одной гамме с наследницей, но и с детской кроваткой. Она во всем старается соблюдать гармонию.

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