«Люблю мою хитрушку»: невестка Валерии поделилась снимком спящей в кроватке дочки Селин

У певицы Валерии, как известно, трое детей. В прошлом году женился ее младший сын Арсений Шульгин. Молодой человек давно занимается бизнесом и сам себя обеспечивает. Пышную свадьбу в Москве он тоже организовал сам. Его избранницей стала девушка по имени Лиана. А уже через несколько месяцев пара сообщила, что ждет ребенка. Валерия с нетерпением ждала пополнения в семье, хоть и не хотела, чтобы ее называли бабушкой.

Жена Арсения родила дочку в новогоднюю ночь. Под бой курантов у нее начались схватки. Малышку супруги назвали необычным именем Селин. Накануне сын Валерии показал, как ночью кроха им не дает спать. Он целыми днями проводит время на работе, поэтому Лиана в основном сидит с ребенком, но не скрывает, что родные ей помогают. На этот раз она смогла выспаться. В соцсети девушка поделилась снимком крохи.

В кадре Селин спин в белоснежной кроватке с балдахином. Она была накрыта вязаным пледом.

«Маленькие детки такие хорошенькие. Похожи на ангелочков, но такие хитрушки. Люблю мою хитрушку», — заявила невестка певицы.

Позже девушка пояснила, что так называлась игрушка в виде лисенка, которая у нее была в детстве. Поклонники восхитились нежными кадрами. Многие отметили, что Лиана — прекрасная любящая мама. А белоснежная спальня привела в восторг некоторых пользователей Сети. К слову, жена Арсения любит одеваться в розовых тонах. Дочке она тоже старается подбирать наряды в одном стиле или цвете. Лицо девочки пара пока скрывает. Они отмечали, что покажут малышку, когда почувствуют, что время настало.

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