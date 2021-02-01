«Красотулечке 1 месяц»: Валерия восхитилась крохотной внучкой в розовом платье из органзы

Певица Валерия вырастила троих детей. 27-летняя дочка Анна живет самостоятельно и редко делится новостями из жизни. 26-летний сын звезды Артемий Шульгин тоже не любит публичность. Два года назад он тайно женился за границей. А в минувшем году сыграл свадьбу и его брат Арсений Шульгин. Он устроил торжество летом, пригласив на него известных персон, а также свою маму и Иосифа Пригожина. Уже через несколько месяцев 22-летний бизнесмен объявил, что они ждут ребенка. В новогоднюю ночь невестка подарила певице внучку.

52-летняя Валерия впервые стала бабушкой. Она сначала не хотела, чтобы ее так называли. Но в итоге ее сердце растаяло, когда артистка увидела крохотную девочку, которую назвали Селин. 1 февраля Арсений и Лиана решили отметить первую важную дату со дня рождения дочки. Они нарядили малышку в розовое платье из фатина, шапочку и ползунки. Девочка лежала на кружевном пледе, позируя на камеру.

Сначала Лиана призналась, что очень любит наследницу и очень счастлива. Затем ее муж отреагировал на фото. «Наше счастье», — отметил он. Близкие тоже не остались в стороне. «Моя принцесса», — заявила теща Шульгина. А вот Валерия опубликовала фото внучки в соцсети.

«Нашей любимой красотулечке один месяц», — написала она. «Люблю не могу», — добавила артистка.

К слову, пока пара скрывает лицо девочки. Лиана признавалась, что они покажут кроху, когда решат, что время пришло. Пока же девушка лишь делится маленькими достижениями. Недавно девочки три раза улыбнулась за ночь маме. Арсений тоже любит проводить время с наследницей, хоть теперь и жалует на недосып.

Смотрите также: