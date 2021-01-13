«Люблю ее до невозможности»: Валерия с нежностью обратилась к своей невестке

Валерия счастлива в браке с Иосифом Пригожиным уже больше 16 лет. Общих детей у пары нет, но продюсер воспринимает как родных наследников своей избранницы от прошлых отношений. Два года назад старший сын артистки Артемий женился за границей. А в минувшем году сыграл свадьбу и Арсений Шульгин. Он оформил отношения с Лианой Волковой, которая недавно родила от него дочку Селин, сделав певицу бабушкой.

Арсений занимается собственным бизнесом в 22 года. Он настолько успешен, что даже купил себе дорогостоящий автомобиль, а его офис находится в одной из высоток «Москва Сити». Теперь он привыкает к роли отца и старается во всем помогать возлюбленной. 13 января Лиане исполнилось 23 года. С этой датой ее не забыла поздравить свекровь. Валерия обратилась к ней в соцсети, поделившись снимком со свадьбы сына.

«Прекрасная наша, нежная девочка! Поздравляем тебя с днем рождения! Лианочка, оставайся всегда такой доброй, чуткой и заботливой. У тебя получается делать счастливым Арсения, и я вижу, что и он делает все, чтобы ты себя таковой ощущала, и я этому, как мама, радуюсь от всей души. Ваша любовь — большое счастье и для нас, родителей. И еще, огромное тебе спасибо за нашу необыкновенную Селин. Она только появилась на свет, а я уже ее люблю ее до невозможности. Она ваше самое лучшее продолжение», — написала певица.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что Валерии повезло с невесткой. «Прекрасные слова, Валерия! Они очень нужны», «До слез… Душевное поздравление, прекрасные отношения», «Чудесное единение семьи! Радости всей семье и счастья», «Как приятно читать такие теплые слова. Счастья всем!», «Радуюсь за вас», — прокомментировали пост подписчики.

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