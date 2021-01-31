«Вот это налив»: Нюша в леопардовом купальнике сразила поклонников массивными бедрами

Нюша не скрывает, что любит выглядеть безупречно. При этом дома ее часто можно увидеть без макияжа. А вот женственные наряды она носит даже вне сцены. Певица стала мамой в 2018 году. После родов фигура артистки преобразилась. Поклонники считают, что она похорошела и стала еще привлекательнее. В последнее время жена Игоря Сивова много танцует, снимает ролики для «ТикТока» и путешествует.

На днях Нюша прилетела с семьей на Мальдивы. Перед поездкой она снова сменила имидж. Девушка предстала с афро-косами мандаринового цвета. На белом пляже певица то и дело появляется в новых купальников. Накануне она танцевала в воде в молочном бикини-бандо. Теперь артистка устроила фотосессию в леопардовом купальнике с открытой спиной и глубоким декольте. Она позировала в бассейне, обнажив прелести фигуры.

«Ваша любимая рубрика: тыж мать!» — написала звезда.

Потом Нюша позировала на террасе, хвастаясь сочными формами. Поклонники были сражены красотой молодой мамы. «Ню, тебе идут эти косички», «Вы прекрасны», «Тыж, такая сногсшибательная», «Красоточка, Ню», «О боги», «Вот это налив», «Мать должна быть красивой», «Вот это секси», «Афро дива», «Позы просто огонь», «Красивая нереально», «Главное, чтобы муж одобрял», — прокомментировали пост подписчики.

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