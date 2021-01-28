«Идеальный вечер»: Нюша поплескалась в пенной ванне на Мальдивах

Нюша не так давно отметила 30-летие. Всего два с половиной года назад девушка стала мамой: она родила мужу Игорю Сивову дочку Симбу. После этого артистка стала учиться заботиться о ребенке. При этом она продолжила строить карьеру на сцене и бросила силы на то, чтобы вернуться в форму. Поклонники считают, что материнство лишь преобразило девушку, сделав ее еще привлекательнее.

А не так давно Нюша отправилась на Мальдивы. Она решила завершить январь, отдохнув на райских островах с семьей. Певица приехала не только с дочкой, но и сыновьями своего мужа от первого брака. В первый же день отдыха девушка нашла, чем удивить фанатов. Она приняла пенную ванну вместе с Симбой. На ее загорелой коже таяла пенка.

Поклонники отметили, что это трогательно. При этом нашлись и те, кто артистку раскритиковал.

«Идеальный вечер», «Так ванну с ребенком лучше не принимать или не фотографировать хотя бы», «Ню, вы милые», «Так красиво», «Ванну надо было с мужем принять», «Такая лиса с этими косами», «Приятный отдых начинается с ванны», «Дочка пошла в тебя», «Такая худышка!», «Пенная дискотека», — прокомментировали кадры пользователи Сети. К слову, Нюша на колкости отвечать не стала.

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