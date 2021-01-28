«В форме сердца»: Нюша в мокром купальнике засветила округлые бедра, позируя в бассейне

Певица наслаждается отдыхом на Мальдивах. Она не устояла и устроила фотосессию на закате.

Нюша уже давно выступает на сцене. Многие помнят, как она совсем юной пела в музыкальном шоу. С тех пор девушка почти не изменилась. При этом она успела выйти замуж и родить дочку Симбу. Материнство изменило артистку, но она по-прежнему старается быть в тренде и создавать хиты. Не так давно певица сменила имидж. Она заплела афрокосы мандаринового цвета. С яркой шевелюрой она улетела отдыхать на Мальдивы.

В первый же день отдыха Нюша искупалась в пенной ванне с дочкой. При этом девушка была топлес, за что многие ее осудили. А вот потом она устроила танцы в алом мини-бикини. Уже вечером певица переоделась в леопардовый купальник. Она плавала в бассейне, когда ее решил сфотографировать муж Игорь Сивов. В лучах уходящего солнца она блеснула фигурой в мокром купальнике. Сквозь прозрачную воду были видные ее ноги и массивные бедра.

«Райское настроение», — призналась она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие осыпали комплиментами певицу. «Какая ты красивая», «Вау», «Выпятила попу», «Такой орех не спрятать», «Ой, ягодицы в форме сердца», «Улыбка очаровывает», «Косы-то нарастила», «Счастье в глазах», «Симбулика не хватает», «Мамочка в соку», «Какие яркие кадры», «Вот это рай», «Красотка с косами», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: