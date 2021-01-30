«Такие формы на зависть всем»: Нюша в молочном бикини устроила соблазнительные танцы в воде

Нюша не так давно отметила 30-летие. При этом девушка по-прежнему может похвастаться подтянутыми формами. После родов она не спешила худеть, так как наслаждалась материнством. Но позже певица вернулась к привычному ритму жизни. Теперь она регулярно выступает на сцене и путешествует. Звезда не скрывает, что ей нравится вести активный образ жизни. Тем более, что артистку во всем поддерживает муж Игорь Сивов.

Недавно Нюша сменила имидж Девушка решилась на эксперимент — она заплела афро-косы мандаринового цвета. После этого певица с семьей улетела отдыхать на Мальдивы. Теперь она наслаждается теплой погодой. С собой девушка привезла несколько купальник. Очередной день она встретила в молочном мини-бикини. Лиф-бандо подчеркнул ее округлую грудь, а трусики с высокой талией скрыли недостатки.

Нюша устроила танцы прямо в лазурной воде, показав не только талию, но и эффектные бедра. Девушка была без макияжа, показав свою природную красоту. Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Ее шаловливые танцы вызвали у них восторг.

«Красавица неземная», «Хюррем султан нашего гарема», «Пузико торчит», «Понятно, почему Егор Крид не клюнул», «Так изменилась», «Вот это формы! Загляденье», «Крутая наша девочка», «Косы, как у Бузовой», «Виляет бедрами. И куда смотрит муж?», «Водичка какая прозрачная, так бы и искупаться», — прокомментировали пост подписчики.

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