«Незаменимые есть»: актриса Алена Хмельницкая почтила память Василия Ланового

50-летняя актриса Алена Хмельницкая почтила память ушедшего из жизни народного артиста СССР Василия Ланового. Женщина опубликовала кадр из фильма, в котором легенда отечественного кинематографа блистает в самом расцвете лет, и назвала его «красавцем-офицером советского кино».

«Незаменимые есть, и они уходят… Царствия небесного и светлая память», — написала Хмельницкая.

Напомним, что Василий Лановой скончался 28 января в возрасте 87 лет. Перед этим его доставили в больницу с коронавирусом. Алена также в первом месяце 2021 года была госпитализирована с положительным тестом на CoViD-19, но быстро пошла на поправку.

Ранее память легендарного актера почтили певицы Валерия и Надежда Бабкина.

Смотрите также: