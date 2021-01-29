«Театр и кинематограф понесли колоссальную потерю»: Бабкина отреагировала на смерть Ланового

Народный артист СССР ушел из жизни в возрасте 87 лет.

И снова невосполнимая утрата постигла российское театральное и киносообщество, затронув сердца миллионов зрителей. Умер Василий Лановой, народный артист СССР. Ему было 87 лет, которые от «отметил» 16 января, уже находясь в состоянии борьбы за свою жизнь. Звезда театра и кино скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Незадолго до кончины он пережил клиническую смерть.

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На известие о смерти Василия Ланового отреагировала Надежда Бабкина. В своем аккаунте в Instagram от лица театра «Русская песня», который возглавляет 70-летняя артистка, она написала:

«Русский театр и кинематограф понесли колоссальную потерю в связи с уходом из жизни Василия Семеновича Ланового — легендарного артиста, настоящего рыцаря Вахтанговской сцены, выдающегося человека, блистательного романтического героя с огромным диапазоном характеров — от Вронского в «Анне Карениной» до Шервинского в «Дни Турбиных», — гласят строки под фото Ланового.

Весь театр «Русская песня», возглавляемый Надеждой Бабкиной, скорбит и выражает соболезнования родным и близким великого актера.

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