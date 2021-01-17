«Под наблюдением»: заболевшая коронавирусом Алена Хмельницкая госпитализирована

Актриса Алена Хмельницкая 12 января отметила свое 50-летие, а буквально через пару дней заболела коронавирусом. Какое-то время звезда лечилась дома, но потом все же приняла решение лечь в клинику – Алена Хмельницкая справедливо рассудила, что когда рядом врачи, риски пропустить кризисный период заболевания, минимальны.
В Instagram актриса поделилась видео из больничной палаты, запечатлев, правда, не кадр процедуры, а то, как она лихо очищает помело.
«Со мной все в порядке, я легла на несколько дней в больницу, чтоб ускорить процесс выздоровления и находиться 24 часа под наблюдением Я на связи», — написала Алена Хмельницкая в Instagram.
На сообщение актрисы о госпитализации тут же откликнулись ее звездные подруги. Они желают Алене скорейшего выздоровления.
«Аленушка, береги себя! Поправляйся скорее!» — написала Татьяна Арнтгольц.
«Скорейшего выздоровления!» — пожелала Хмельницкой Ирина Безрукова.
«Аленочка, поправляйся», — отозвалась на пост из клиники Эвелина Бледанс.
Кроме них, здоровья Алене Хмельницкой пожелали Татьяна Лазарева, Анна Михайловская, Дарья Повереннова, Юлия Высоцкая.