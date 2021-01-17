«Под наблюдением»: заболевшая коронавирусом Алена Хмельницкая госпитализирована

Актриса Алена Хмельницкая 12 января отметила свое 50-летие, а буквально через пару дней заболела коронавирусом. Какое-то время звезда лечилась дома, но потом все же приняла решение лечь в клинику – Алена Хмельницкая справедливо рассудила, что когда рядом врачи, риски пропустить кризисный период заболевания, минимальны.

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В Instagram актриса поделилась видео из больничной палаты, запечатлев, правда, не кадр процедуры, а то, как она лихо очищает помело.

«Со мной все в порядке, я легла на несколько дней в больницу, чтоб ускорить процесс выздоровления и находиться 24 часа под наблюдением Я на связи», — написала Алена Хмельницкая в Instagram.

На сообщение актрисы о госпитализации тут же откликнулись ее звездные подруги. Они желают Алене скорейшего выздоровления.

«Аленушка, береги себя! Поправляйся скорее!» — написала Татьяна Арнтгольц.

«Скорейшего выздоровления!» — пожелала Хмельницкой Ирина Безрукова.

«Аленочка, поправляйся», — отозвалась на пост из клиники Эвелина Бледанс.

Кроме них, здоровья Алене Хмельницкой пожелали Татьяна Лазарева, Анна Михайловская, Дарья Повереннова, Юлия Высоцкая.

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