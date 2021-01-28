«Это же надо! Просто кукла!»: Нюша в алом мини-бикини оголила загорелые прелести

Нюша всегда отличалась особой красотой. Дочка бывшего участника группы «Ласковый май» уже много лет выступает на сцене и стала кумиром молодежи. При этом она успела стать женой и мамой. Вместе с Игорем Сивовым певица воспитывает дочку Симбу. Однако материнство не мешает ей снимать яркие ролики и регулярно менять имидж. Так, перед отъездом на Мальдивы она заплела себе афрокосички мандаринового цвета.

Вот уже несколько дней Нюша нежится на белом пляже. Она принимает ванну с дочкой, наслаждается завтраком из фруктов и плескается в океане. Артистка не удержалась и сделала несколько пикантных кадров. Сначала девушка блеснула «ложбинкой греха» в алом мини-бикини. Косы струились по ее телу. Девушка была без макияжа, принимая солнечные ванны.

«Ню, мне так нравятся твои косы», «И не скажешь, что уже 30 лет», «Какая фигурка, а еще недавно казалось, что с животиком», «Это же надо! Просто кукла!», «Ох, косы заласкали грудь», «Красиво невозможно», «Какие формы, прелестная», «Мамасита в действии», «Игорь не боится, что уведут?!» — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также: