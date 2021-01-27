Теперь рыжая лисичка: Нюша с новой прической запечатлелась на борту самолета с дочкой

Нюша является одной из самых популярных певиц и кумиром молодежи. При этом в минувшем году девушка отметила 30-летие. Она уже давно замужем за Игорем Сивовым и воспитывает дочку Симбу. Также поп-дива нашла общий язык с сыновьями своего возлюбленного от первого брака. Все новогодние каникулы они провели вместе. А теперь звездная семья отправилась в отпуск.

В соцсети Нюша поделилась снимком с борта самолета. Она позировала в комфортабельном бизнес-классе. Девушка сменила имидж перед поездкой. Теперь она носит длинные афрокосички мандаринового цвета. Певица также облачилась с наследницей в монохромные спортивные костюмы. Только артистка выбрала белый наряд, а Симба — желтый.

«Пока Симбуля делает «взгляд орла», напишите, куда мы летим?!» — попросила звезда.

Однако поклонники легко догадались, что девушка скоро будет нежится на Мальдивах. Этот курорт стал особенно популярен этой зимой у звезд. Многие также восхитились новой прической молодой мамы.

«Какая лиса рыжая», «Ой, как классно», «Мне нравится», «Такая яркая, наш огонек», «Круто выглядишь», «Красотки», — прокомментировали пост подписчики.

А спустя несколько часов, Сивов показала лазурный берег. Он сообщил, что они долетели. Примечательно, что во время полета его младший сын заботился о сестренке. Когда они прилетели малыш также заботливо помог надеть ей носочки. Похоже, что ближайшие недели Нюшу и ее мужа ждет семейная идиллия.

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