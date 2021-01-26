«Наклонилась-то как»: Кристина Асмус в молочной юбке подчеркнула округлые бедра

Кристина Асмус даже на критику реагирует с юмором. Девушка еще несколько лет назад казалась скромной девушкой. Однако зрители были удивлены, когда она снялась в откровенной сцене в фильме «Текст», а потом сыграла веб-кам модель в картине «Китобой». Злопыхатели стали ей писать едкие сообщения. А когда артистка объявила о разводе с Гариком Харламовым, то на нее снова обрушилась волна критики.

Но теперь Кристина снимается в новых проектах и экспериментирует с имиджем. Девушка перекрасилась в брюнетку и сделала короткую стрижку. На съемках шоу «Золото Геленджика» она даже носила корсеты и необычные платья. Теперь она готовится к новому проекту, где будет сниматься с Александром Петровым. Ради этого девушка приехала в Санкт-Петербург. Накануне она поделилась новым фото. Асмус предстала в черном топе и молочной трикотажной юбке макси. Образ дополняли массивные ботинки на толстой подошве, которые в тренде в этом сезоне.

Девушка склонилась к столику с зеркалом, подчеркнув округлые бедра юбкой. Она также показала новую укладку — небрежные локоны.

«Не погода, а жопа какая-то», — с иронией написала звезда.

Поклонники привыкли к ее юмору. Многие оценили ее образ, другие стали обсуждать внешний вид актрисы. «На такую погоду грех жаловаться», «Очень красивая погода», «Кристиночка, у тебя фигура очень классная», «Наклонилась-то как», «В такой погоде без труселей было бы веселей», «Ах ты. По мне так вполне себе… погода», «Это стол выгнутый или фотошоп?», «Красивая такая», — прокомментировали пост подписчики.

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