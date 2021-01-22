Эффектно: Асмус в облегающем платье оголила плечи и блеснула декольте на красной дорожке

В Москве проходит церемония вручения кинопремии «Золотой орел – 2021». Номинанты ее были названы 28 декабря прошлого года. В числе тех актрис, кто претендует получить дорогую статуэтку в разных номинациях, Кристины Асмус нет, но она тем не менее появилась на красной дорожке. При чем привлекла к себе многие взгляды.

Для выхода в свет актриса выбрала силуэтное белоснежное платье, оголив плечи. Нарядом она подчеркнула не только фигуру, но и приковала взгляды к линии декольте. А на волосах сделала укладку с легкими локонами. Кстати, совсем недавно Кристина из натуральной блондинки превратилась в роковую брюнетку. Правда, преображение необходимо было для новой кинороли.

Добавим, что за главную награду борются несколько картин, среди которых «Дорогие товарищи!», «Лед-2», «Стрельцов» и другие.

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