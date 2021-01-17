На пике женственности: Асмус в комбинезоне и с растрепанными волосами оказалась на крыше

Кристина Асмус не так давно пережила развод с Гариком Харламовым. Поклонники сильно переживали за пару, но оказалось, что девушка еще три года назад намеревалась уйти от резидента Comedy Club. Однако в минувшем году их отношения снова дали трещины, поэтому они теперь живут раздельно, но поддерживают общение ради общей дочки Анастасии. Актриса даже делает подарки экс-возлюбленному и смотрит проекты с его участием.

Сама Асмус тоже стала больше работать. Как и мечтала, она теперь перевоплощается в разные образы. Фанты заметили, что актриса даже обнажаться стала чаще. А вот 16 января она поделилась кадром со съемок нового фильма. На этот раз девушка оказалась на крыше. Она недавно коротко подстриглась и стала жгучей брюнеткой. На этот раз волосы ее были растрепанны. Кристина предстала с секси укладкой и в дымчатом комбинезоне с косухой.

Девушка рассказала, что на смену имиджа решилась легко, так как для съемок в кино готова на все.

«У меня вообще очень часто спрашивают готова ли я меняться ради роли? Ребят, да мечтаю! Любой цвет волос, любая длина, хоть побриться налысо или сбрить брови. Сделать героине брекеты или сточить зубы, в конце концов», — отметила звезда.

Мнение поклонников разделилось. Одни осыпали ее комплиментами, а другие заверили, что актриса зря покрасилась. «А мне нравится! Очень стильно», «Сточить зубы это уж слишком! Волосы вырастут, а вот зубы, нет!», «Такая одежда и стиль очень идет», «Скромность пропала совсем, стала выглядеть как ночная бабочка», «Очень женственная стала», — прокомментировали пост подписчики.

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