Кристина Асмус в черной плюшевой шубе приехала на съемки фильма с Александром Петровым

Актриса сообщила, что готовится к работе в новом проекте Клима Шипенко. Она не скрывает, что ждет бурного хейта.

Кристина Асмус в минувшем году рассталась с Гариком Харламовым. Девушка лишь позже призналась, что еще три года назад хотела уйти от юмориста. Однако на актрису снова была направлена волна критики. Многие отметили, что предрекали ей проблемы в отношениях с мужем, когда она снялась в откровенной сцене в фильме «Текст».

Не так давно Кристина сменила имидж ради новой роли. Она теперь носит короткие волосы, которые перекрасила в черный цвет. Девушка теперь часто примеряет смелые наряды. Но накануне она приехала в Санкт-Петербург на съемки. Актриса готовится поработать с Александром Петровым. На новом фото она предстала в белой футболке и черных брюках, поверх артистка накинула черную плюшевую шубу.

«Я приехала в Питер на съемки фильма Клима Шипенко „Декабрь“. Фильм про последние дни жизни Сергея Есенина! В роли Есенина — Александр Петров (и да начнется возмущение в комментариях ). Но слава богу, я не Айседору Дункан играю. А то Петров — Есенин, я — Дункан. Мы бы точно перебили хейт фильма „Текст“», — заявила она.

Многие поклонники отметили, что им уже нравится состав актеров. Некоторые стали гадать, кого сыграет Асмус. Образ девушки тоже у многих вызвал восторг. А для портала Teleprogramma.pro оценил аутфит звезды дизайнер Сергей Никулин.

«Такой лаконичный образ. Черно-белое всегда будет классическим сочетанием одежды. Понимаю, что это такой образ был выбран для загородных съемок. Форма кед McQueen уже долго держится в трендах и не выходит из моды. Оверсайз тоже стала мультиклассической штукой, практичной и удобной. Такой загородный образ. Белая обувь делает его более нарядной. Стильно и лакончино! В таком можно и по городу ходить», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».

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