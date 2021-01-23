«Шикарный подарок»: Бузова в черном сверкающем платье с открытой спиной предстала на видео

Телеведущая решила похвастаться тем, как ее поздравили близкие. Теперь в ее семье поет не только она.

Ольга Бузова несколько дней назад отметила юбилей. На этот раз она отказалась от шумной вечеринки, собрав только родных и самых близких друзей в столичном ресторане. Телеведущая принарядилась в золотое платье и дорогостоящие туфли по такому случаю. Она радовалась подаркам, торту с короной и салюту. Но позже выяснилось, что ее праздник был омрачен плохим самочувствием бабушки, которая находится в Литве. А также ссорой с Давой. Накануне девушка объявила о расставании с ним.

Для Ольги стало странным поведение бойфренда. Более того, она намекнула, что блогер ее оскорблял и даже поднимал на нее руку. 22 января телеведущая отработала на съемках, а потом не выходила на связь. На следующий день она лишь похвасталась подарком, который ей сделала сестра Анна Бузова и подруги. На празднике они спели для нее песню, растрогав до слез. Эту песню наложили на видео, где были показаны яркие моменты из жизни знаменитости.

На первых кадрах Бузова позировала на сцене в черном мерцающем платье с открытой спиной. Потом ее можно увидеть в других нарядах и даже с крыльями ангела.

«Buz Girls! Спасибо за такой шикарный подарок моим девочкам! Хочу оставить это здесь», — прокомментировали пост подписчики.

Поклонники были рады тому, что Ольга не грустит. Многим понравилась песня Анны. «Какие милые», «Ольга, жаль что все так вышло. Но мы с тобой, надеемся что это разрулится», «Очень трогательно», «Ох, этот вокал прекрасен», «Бузова держись, вся страна с тобой», «Очень трогательно!!! И бесценно!», «У подруг вокал еще лучше чем у Оли», — прокомментировали пост подписчики.

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