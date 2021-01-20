«С твоим днем»: Бузова в алой шубе насладилась праздничным салютом вместе с Давой

Ольга Бузова не скрывает, что ей очень важно внимание близких. В последнее время она много работала, поэтому в канун Нового года телеведущая уехала на Мальдивы, чтобы отдохнуть. Несколько недель она провела с Давидом Манукяном. Они устраивали свидания и наверстывали упущенное время, которое не могли проводить вместе. А 20 января артистка отметила день рождения. Она собрала родных и друзей в столичном ресторане.

Как и положено, именинница принарядилась. Ольга была в «золотом» мини-платье с открытой спиной. Образ дополняли дорогостоящие туфли-лодочки. Первой ее поздравили помощники. Они одарили ее нарядами и обувью из ЦУМа. Приехала поздравить ее даже сестра Анна. А вот мама девушки, Ирина, не добралась до Москвы, так как заболела бабушка Бузовой. Зато телеведущую одарил букетом ее папа Дмитрий Игоревич.

Приятным подарком для артистки стал приход ее подруги Марии Погребняк. Они все устроились за праздничным столом, общались, пели и веселились. Также развлекали гостей иллюзионисты. Не обошлось и без танцев. А вот Дава задерживался, но все же приехал ближе к полуночи. Он устроил сюрприз, запустив салют. Бузова выбежала на снег в алой шубе. Она прыгала от радости и одарила поцелуем возлюбленного. Блогер привез подарки, но девушка пока решила не хвастаться ими.

«С твоим днем», — поздравил избранницу Дава.

Смотрите также: