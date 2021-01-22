«Человек творит страшные вещи»: Бузова объявила о расставании с Манукяном

Ольга Бузова в новой публикации в Instagram сделала сенсационное заявление. Девушка объявила, что они с Давидом Манукяном больше не вместе.

«Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные вещи», — поведала звезда.

Девушка призвала подписчиков поддержать ее и пожалеть ее чувства. Сейчас и она сама, и ее семья переживают не лучшие времена.

«Я благодарна ему за мгновения счастья. Я любила и люблю», — написала Бузова.

Напомним, что после расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым ведущая проекта «Дом-2» не спешила вступать в новые серьезные отношения. К тому же светская львица заявляла, что едва ли сможет довериться другому мужчине. Растопить лед в сердце одинокой теледивы удалось только Давиду Манукяну. Поклонники надеялись, что молодые люди сыграют свадьбу. Пока Ольга не дает каких-то пояснений относительно того, что же именно заставило ее уйти от возлюбленного. И есть ли у них шанс к примирению.