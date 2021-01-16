«Какой плоский живот!»: Пелагея в откровенном бикини сверкнула пышной грудью на пляже

Пелагея не скрывает, что ей нравится выступать на сцене. Она одна из немногих, кто исполняет романсы и народные песни. Девушка обладает таким талантом, что не раз становилась наставницей в шоу «Голос». А вот в личной жизни ей пока не везет. Не так давно артистка развелась с хоккеистом Иваном Телегиным. Несмотря на разногласия, они остались в хороших отношениях и даже вместе отметили Рождество. А вот теперь вместе с трехлетней дочкой артистка отдыхает в Дубае.

Обычно поклонники видят Пелагею на съемках проектов или на светских раутах. На этот раз певица решила делиться кадрами с отдыха. Она уже показала, как отметила старый Новый год на концерте Григория Лепса. А накануне девушка показала дочке Таисии пустыню и верблюдов. Они даже устроили танцы на пляже. Артистка не удержалась и поделилась пикантными снимками, на которых позировала в купальнике.

На одном их снимков Пелагея позировала в джинсовых шортах и голубом лифе с чашечками, подчеркнувшими ее пышный бюст. На других кадрах певица отметилась на пляже мятном мини-бикини, похваставшись плоским животом с рельефным прессом. Поклонники были очарованы тем, как выглядит молодая мама.

«Ох и привлекательная», «Как редко мы видим вас такой», «Купальник маловат», «Какой плоский живот», «Завидно даже», «Очень красивая вы», «После развода только похорошели», «Нереальные виды», — прокомментировали пост подписчики.

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