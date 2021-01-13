В черном платье и блестящей маске: Пелагея зажигательно станцевала на концерте Лепса в Дубае

Пелагея еще в конце 2019 года объявила о расставании с хоккеистом Иваном Телегиным. Многие считали их идеальной парой, но в итоге их отношения не сложились. Однако они поддерживают отношения ради дочки Таисии. Не так давно артистка получила развод. Она много работает, не только выступая на сцене, но и посещая съемки разных проектов. Поклонники заметили, что певица похорошела и постройнела.

Новый год Пелагея отметила дома в компании родных. Она даже спела с трехлетней наследницей за праздничным столом. А вот Рождество артистка отпраздновала с Телегиным. Во время новогодних каникул она даже смогла погулять с девочкой по улицам столицы. А вот на днях певица оказалась в Дубае. Многие звезды разъехались по курортам в январе. Девушка позволила себе оторваться. 13 января она отправилась на концерт Григория Лепса, который прошел на курорте.

Пелагея надела черное платье с глубоким декольте и тунику. Она не забыла про защитную маску, выбрав ее в тон наряду с переливающимися стразами. Артистка зажигательно танцевала, пока другие гости сидели за столиками. К слову, на празднике была и певица Алсу. Как оказалось, на вечеринке она встретила друзей Телегина — хоккеиста Андрея Макарова с женой.

«Спасибо дорогому Григорию Лепсу за приглашение на этот потрясающий концерт и чудесный старый Новый год! Как приятно было встретить Андрея Маркова с супругой Соней! Всем — добра и счастья!» — написала звезда в соцсети.

Поклонники не ожидали увидеть певицу в таком прекрасном настроении, еще и на курорте. «Поль, ну красотка такая вы», «Ох, Полина, прям одинаковые масочки у нас были в новогоднюю ночь!!!», «Красоточка!!!! Как всегда!», «хорошего отдыха вам с дочкой», — прокомментировали пост подписчики.

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