«Мама, приготовься!»: Пелагея в мини-бикини припыленного цвета станцевала с дочкой на пляже

Певица показала, как проводит время с наследницей в Дубае.

Пелагея год назад объявила о расставании с Иваном Телегиным. Поклонники тогда очень удивились печальной новости. Однако певица осталась в хороших отношениях с хоккеистом. Более того, она буквально за несколько месяцев преобразилась. Артистка сделала новую прическу и постройнела. Несмотря на пандемию коронавируса, девушка много снималась, участвовала в КВН и даже посетила Крым. А новогодние каникулы ей удалось провести с семьей.

Лишь недавно Пелагея улетела отдыхать в Дубай с наследницей. Старый Новый год она отпраздновала на концерте Григория Лепса. Певица танцевала, пока другие гости вечеринки сидели за столиками. Теперь она наслаждается отпуском, то плавая в бассейне с трехлетней дочкой, то устраивая прогулки в пустыне. Она опубликовала видео, где наблюдает с малышкой за верблюдами.

«А вот верблюды, просто идут куда-то. Маленькие совсем. Тася, видела?» — спросила артистка.

Малышка сначала засмеялась, а потом ее что-то удивило.

«Мама приготовься! С вами все в порядке?» — сказала она.

А вот потом Пелегея устроила зажигательные танцы с наследницей на пляже. Таисия была в цветном бикини, а вот ее мама предстала в длинной тунике и мини-бикини припыленного зеленого цвета. Она двигалась под хит Натальи Ветлицкой «Посмотри в глаза». Поклонники были восхищены увиденным.

«Какие вы красивые! Как Тася на вас похожа, особенно когда улыбается и смеется!», «Любимые девочки», «Ну мамуля, клонировала дочу», «У Таськи ножки длинные, волосы роскошные, улыбка ослепительная и характер солнечный, мамин. Я обожаю эту девочку», «Какие же вы милые, очаровательные! Тася это просто чудо расчудесное», «Фигуристая мама», — прокомментировали пост подписчики.

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