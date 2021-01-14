Зимняя роскошь: Мария Порошина вслед за Еленой Яковлевой вышла на прогулку в сливочной шубе

Мария Порошина является не только известной актрисой, но и многодетной мамой. Женщина не перестает удивлять поклонников своей неисчерпаемой энергией. В прошлом году она даже приняла участие в «Танцах со звездами» и продемонстрировала женственность и пластичность. Более того, за год до этого артистка стала мамой в пятый раз. Она родила долгожданного сына Андрея, а вот отца мальчика звезда предпочитает скрывать.

Обычно Мария редко делится снимками и почти не рассказывает о своей жизни. Но она смогла насладиться новогодними праздниками. А на днях актриса отправилась на прогулку. Она насладилась морозной погодой с маленьким сыном, которому только исполнилось два года. Артистка облачилась в сливочную шубу из натурального меха и нежную вязаную шапку. На одном из кадров Порошина ловит руками снежинки, а на другом — целует наследника, который сидит в коляске.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие заметили, что Андрей подрос. «Всегда красива, молода и счастлива», «Очень красивая», «Вот это кадры», «Вообще не стареете», «Как же вам хорошо», «Мамочка роскошная», «Идеальная просто», «Какая вы классная», — стали обсуждать кадры пользователи Сети. К слову, ранее Елена Яковлева тоже отправилась гулять в шубе. Она порезвилась в снегу, сделав снежного ангела.

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