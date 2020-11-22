«Уверенность мамы»: Порошина запечатлелась в окружении дочек

Мария Порошина – мать пятерых детей. У актрисы уже взрослая дочь Полина от Гоши Куценко, также три дочки от Ильи Древнова. А совсем недавно она родила долгожданного сына. Правда, кто является отцом ребенка, до сих пор не объявила. На одной из фан-страниц Порошиной в Instagram появился ее архивный снимок с двумя дочками.
«Уверенность мамы в том, что ее ребенок – самый лучший и прекрасный, дает ему сил и веры в себя в этой нелегкой жизни», — гласит подпись к фото.
Напомним, что недавно на телеканале «Супер» вышел новый сезон сериала «Родители», где Мария Порошина играет одну из главных ролей. После съемок актриса рассказывала, что в процессе работы над картиной, ей удавалось наслаждаться окружающей природой, что придало еще большие силы.