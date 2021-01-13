«Зимушка-зима!»: 59-летняя Елена Яковлева в шубе из натурального меха порезвилась в снегу

Елена Яковлева очень редко появляется на публике. Актриса вырастила единственного сына Дениса. Она продолжает играть в кино, хоть скоро ей исполнится 60 лет. Женщине довелось работать с Дмитрием Нагиевым, а недавно вышла вторая часть фильма «Последний Богатырь», где она сыграла Бабу Ягу. Поклонники успели соскучиться по артистке за время карантина. Она следят за ее жизнью и часто восхищаются женственными нарядами знаменитости.

Елена Алексеевна часто меняет имидж. Она делает короткие стрижки и разные укладки. Также актриса любит экспериментировать с образами. Она носит уютные свитера, сапоги на каблуке и кожаные лосины. А на днях в соцсети появились кадры, где артистка гуляет вечером по заснеженным улицам. Яковлева предстала в сливочных брюках и черных уггах. Главным атрибутом образа стала шуба из натурального меха.

Звезда смеялась от радости. Она повернулась спиной к сугробу и упала в снег, а потом стала махать руками, сделав снежного ангела. Маленькая радость доставила актрисе большое удовольствие.

«Зимушка-зима!» — гласит подпись к кадрам.

Поклонники были очарованы образом артистки, а также восхитились тем, как Елена Алексеевна умеет радоваться жизни. «Просто супер! Взрослые, как дети. Я думаю, что все любят это занятие», «Чудесно! Ангелок на счастье!», «Лена, и доктор, и следователь, и Баба Яга, и просто прекрасный человек…успехов вам в новом году», «Какая шубка», «Вы такая искренняя и добрая», — прокомментировали пост подписчики.

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