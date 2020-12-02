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Мария Порошина станет врачом: начались съемки девятого сезона сериала «Склифосовский»

В полюбившейся телезрителям картине появятся новые герои.

Мария Порошина станет врачом: начались съемки девятого сезона сериала «Склифосовский»
Мария Порошина. Фото: Анастасия Плешакова/«КП»

Этой новости будет рада многомиллионная армия поклонников сериала «Склифосовский», который уже смело можно называть культовым. Семь его сезонов с успехом прошли на телеканале «Россия 1», и каждый из них снимался по просьбам телезрителей.

В будущем году канал покажет восьмой сезон «Склифосовского». По-прежнему в центре сюжета — будни врачей самой известной клиники страны. Марина Нарочинская (ее сыграла Мария Куликова) будет биться за жизнь и здоровье своего мужа, хирурга Брагина (его на экране воплотил Максим Аверин), которому поставили страшный диагноз.

И еще одна прекрасная новость: понимая мегапопулярность сериала, создатели «Склифосовского» уже приступили к съемкам девятого сезона. В нем в коллектив врачей клиники вольется персонаж, которого сыграет блистательная и не нуждающаяся в представлении Мария Порошина.

Максим Аверин
Перед началом съемок Максима Аверина поздравили с 45-летием. Фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»

Стоит добавить, что перед началом съемок группа поздравила с 45-летием Максима Аверина и в качестве подарка вручила ему статуэтку его персонажа в фильме — доктора Брагина.

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