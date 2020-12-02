Мария Порошина станет врачом: начались съемки девятого сезона сериала «Склифосовский»

Этой новости будет рада многомиллионная армия поклонников сериала «Склифосовский», который уже смело можно называть культовым. Семь его сезонов с успехом прошли на телеканале «Россия 1», и каждый из них снимался по просьбам телезрителей.

В будущем году канал покажет восьмой сезон «Склифосовского». По-прежнему в центре сюжета — будни врачей самой известной клиники страны. Марина Нарочинская (ее сыграла Мария Куликова) будет биться за жизнь и здоровье своего мужа, хирурга Брагина (его на экране воплотил Максим Аверин), которому поставили страшный диагноз.

И еще одна прекрасная новость: понимая мегапопулярность сериала, создатели «Склифосовского» уже приступили к съемкам девятого сезона. В нем в коллектив врачей клиники вольется персонаж, которого сыграет блистательная и не нуждающаяся в представлении Мария Порошина.

Стоит добавить, что перед началом съемок группа поздравила с 45-летием Максима Аверина и в качестве подарка вручила ему статуэтку его персонажа в фильме — доктора Брагина.

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