«Вот это компания!»: Орбакайте в купальнике с разрезом повеселилась с Киркоровым на Багамах

Певица встретила старый Новый года на курорте. Она приехала с мужем и дочкой на острова в Карибском море.

Кристина Орбакайте часто путешествует. Она привыкла жить на две страны. В Москве ее держит не только работа, но родственники. Певица старается регулярно видеться с мамой Аллой Пугачевой. А вот в Нью-Йорке и Майами у нее есть жилье, поэтому там она отдыхает с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. Более того, восьмилетняя наследница артистки ходит учиться в американскую школу.

В конце 2020 года Кристина успела не только сняться в новогодних концертах и передачах в Москве, но и вернуться в Америку к мужу и дочке. Если в декабре она наслаждалась зимней погодой в Нью-Йорке, то в середине января артистка неожиданно улетела с семьей на Багамы. На Карибском море решил отдохнуть и Филипп Киркоров с дочкой Аллой-Викторией и сыном Мартином. 13 января они собрались на побережье, где дети поплескались в воде, а король отечественной эстрады понаблюдал за живыми свинками.

Орбакайте предстала в белоснежном купальнике с голубым узором и глубоким декольте. Девушка сверкнула прелестями фигуры на глазах близких. Она стояла на лодке, пока ее муж снимал происходящее веселье.

«Мои родичи — свинки», — пошутила певица. «Ой, какая свинка! А копытца какие», — отметил Филипп Бедросович.

Потом артист стал держать одного из поросят на руках. «Маленький, боится» — заметила Кристина.

Так звездная семья встретила старый Новый год в лазурной воде. Как известно, одно время Киркоров состоял в браке с Аллой Пугачевой и даже был с ней обвенчан, но они развелись. В последнее время он не появлялся в замке Примадонны. Ходят слухи об их размолвке. Поклонники не удивились тому, что Орбакайте отдыхает с Филиппом Бедросовичем. Ранее они виделись в Майами. «Вот это компания», «Какая красивая Кристина», «Со свиньями, вот это да», «Фил радуется больше детей», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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