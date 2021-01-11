«Привлекает к себе внимание»: Орбакайте в джинсах скинни и свитшоте оверсайз отметилась в Майами

Кристина Орбакайте уже давно живет на две страны. Девушка работает в Москве, а вот отдыхать предпочитает в Нью-Йорке и Майами. В 2020 году она большую часть времени провела с семьей в Америке. Лишь несколько раз певица приезжала на родину, чтобы дать концерты, сняться в новогодних проектах и сыграть в театре. А в декабре она воссоединилась с семьей. Первые дни артистка наслаждалась заснеженным Нью-Йорком, а потом приехала в Майами.

Рождество Орбакайте отметила с мужем и дочкой, а потом увиделась с Филиппом Киркоровым, который тоже приехал на знаменитый курорт. Для каждого выхода в свет она подбирает себе броские наряды. Так накануне певица отправилась на встречу с другом. Она облачилась в джинсы скинни с рваными краями и свитшот оверсайз дымчатого оттенка. Волосы Кристина выпрямила и надела очки. Поклонники отметили, что она стала еще больше похожа на Аллу Пугачеву.

Многие восхитились образом знаменитости. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит эксперт в области моды Элла Маковей.

«Кристина для похода в ТЦ выбрала интересный casual-образ с элементами спортивной одежды. Светло-голубые джинсы скинни с рваным краем в сочетании со спортивными элементами: светло-серым объемным свитшотом и черными кроссовками. Свитшот, несмотря на утилитарный светло-серый цвет, привлекает к себе внимание оригинальными деталями кроя. Объемный А-силуэт и рукава со спущенной линией плеча делают его похожим на накидку-пончо. В то же время образ остается в рамках спортивного стиля, что подчеркивается и моделью кроссовок. Дымчато-серые солнечные очки, часы и золотые украшения придают образу черты sport-city», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шопером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция) и имеет высшие образование.

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