Две семьи за столом: Орбакайте в шифоновом платье макси отметилась за ужином с Юдашкиным

На фото певица была запечатлена во время светского раута. Она выбрала элегантный образ для выхода в свет.

Кристина Орбакайте еще в детстве стала сниматься в кино, а потом построила карьеру певицы. Несмотря на трудности, она пошла по стопам мамы Аллы Пугачевой. Теперь у нее есть своя армия поклонников. 49-летняя артистка также не раз принимала участие в показах Валентина Юдашкина. Как и ее родительница, она дружит с семьей модельера. Обычно они встречаются во время модных показов или шоу.

Вот уже несколько недель Кристина находится в США. Перед Новым годом там побывала и жена маэстро Марина Юдашкина. Однако они не успели повидаться. А вот поклонники в фан-аккаунте вспомнили одну из последних встреч двух семей. В кадре Орбакайте предстала в черном шифоновом платье макси с вышивкой. У нее была небрежная укладка и вечерний макияж. Ее муж предпочел надеть джемпер и брюки, а в руках он держал куртку. Супруги Юдашкины тоже предпочли надеть все черное. Они вместе ужинали на светском мероприятии.

Поклонники в очередной раз отметили, что Кристина похожа на маму. Также многих восхитила элегантная жена модельера. «Жена Юдашкина мне нравится, спокойствием отдается, приятная, уютная женщина», «Кристина унаследовала от родителей все самое лучшее!!!Вы вся светитесь», «Кристина, вы такая красивая пара», «Как же классно, когда дружат семьями», «Прям двойное свидание», «Кристина кукла в этом платье», — прокомментировали пост подписчики.

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