«Ух, какая прелесть»: Настя Каменских в пятнистом бикини не смогла скрыть «гром-бедра»

Настя Каменских редко проводит время дома. Она предпочитает вести активный образ жизни. Девушка после свадьбы с Потапом регулярно занимается спортом. Она также строит сольную карьеру и участвует в музыкальных шоу. 33-летняя артистка следит за своей внешностью. Она признавалась, что открыла для себя йогу, а также теперь брюнетка часто бегает по утрам. Также несколько раз в год звезда ездит на море.

После насыщенного декабря Настя улетела на Мальдивы вслед за другими селебрити. Она решила набраться сил и отдохнуть на райском курорте. Певица целыми днями нежится на пляже и катается на велосипеде с возлюбленным, наслаждаясь красочными пейзажами. С собой в отпуск она взяла целый чемодан купальников. Накануне артистка позировала в изумрудном монокини, а теперь Каменских предстала одном из своих любимых пудровых бикини с принтом в виде пятен.

Девушка позировала на вилле, демонстрируя загорелые и пышные формы. Она едва поместила роскошный бюст в лиф и засветила массивные бедра.

«Каждый новый день — это день, которого вы никогда раньше не видели. Наслаждайся каждым моментом», — поделилась мудростью звезда.

Поклонники были взбудоражены смелым кадром. Многие посчитали, что певица специально дразнит подписчиков откровенными фото. «А еще выше нельзя трусы натянуть?», «Может лучше ребенка завести? Скучно вам», «Настя, может хватит свои трусы всем показывать!!!!Пора о детях подумать?», «Далеко не худышка, сколько можно показывать свои телеса, уже все забыли, что поете», «Купальник просто шикарный», «Настя, ух какая прелесть!», «Вот это гром-бедра», — прокомментировали пост фанаты.

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