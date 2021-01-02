«Горячая красотка»: Каменских в атласном платье-комбинации подчеркнула талию и округлые бедра

Популярная вокалистка Настя Каменских не так давно из девушки весомых достоинств превратилась в стройную, но по-прежнему невероятно соблазнительную красотку. Настя сбросила несколько лишних килограммов, ее талия стала тоньше, а грудь и бедра остались округлыми, не потеряв женственности и притягательности.

Свою новую фигуру Анастасия Каменских обожает подчеркивать, выбирая соответствующие наряды. Так, Новый год певица встречала в невероятно красивом платье в бельевом стиле, атласная ткань которого подчеркнула чувственные изгибы ее тела.

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Настя Каменских поделилась в Instagram снимком, на котором стоит, повернутой к камере в пол-оборота. Атласное платье-комбинация с открытой спиной делает акцент на тонкой талии Насти Каменских и соблазнительно окутывает ее сексуальные, округлые бедра.

Этим полным эротизма снимком, певица поздравила поклонников с Новым годом. Те отреагировали восторженное. Они делают комплименты красоте Каменских.

«Горячая красотка», «Настя, ты прелесть, с Новым годом, тебя, милая», «Платье – огонь, вы очень красивая», — высказываются фанаты Анастасии Каменских.

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