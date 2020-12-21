«Роскошный образ»: Каменских предстала в мерцающем красном платье с рукавом-крылом

Настя Каменских принимает участие в украинском проекте «Маска» в качестве теледетектива. Певица вместе с коллегами пытается угадать, кто скрывается под маской.

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Ради программы звезда даже пошла на эксперимент с имиджем, представ перед объективами камер с челкой и прической «розетка». Этот образ публика восприняла по-разному – кто-то пришел в восторг, а кто-то посоветовал девушке вернуться к прежнему стайлу.

Позже, на очередных съемках, она все-таки появилась без челки, с гладко зачесанными назад волосами и вновь собранными в высокую «розетку». Настя примерила асимметричное платье с рукавом-крылом, заслужив похвалы имидж-стилиста Ольги Трофимовой.

«Неподражаемая Настя Каменских демонстрирует нам мегастильный и роскошный образ. В жизнеутверждающем малиново-красном цвете мини-платье на одно плечо дает эффект роскоши и пылкости. Стилистически верная укладка, правильно подобранный мейк, хорошее настроение Насти, — и беспроигрышный, мерцающий предновогодний образ готов! Настя в подборе луков отличается смелостью, активно использует цвет, разные фактуры, сложносочиненные платья. А задор в глазах, который у нее всегда присутствует, служит дополнительным украшением ее образов, чтобы она не надела», — прокомментировала для Teleprogramma.pro эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — уже больше 10 лет работает имидж-стилистом, создавая стильные образы. Успешно сотрудничает с ВИП-персонами как шопер и преподает в учебном бьюти-центре.

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