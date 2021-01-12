«А талия какая»: Настя Каменских в белоснежном бикини показала грудь во всей красе

Настя Каменских редко говорит о личной жизни. Ей удавалось долгие годы скрывать роман с Потапом. Они пели, что «не пара», но в итоге сыграли свадьбу в Киеве. Девушка позже призналась, чтоу них было еще и тайное бракосочетание в Лас-Вегасе, о котором никто не знал. Теперь Потам продюсирует жену и во всем поддерживает. Смелых нарядов у артистки, кажется, стало еще больше. Более того, порой она будоражит фанатов откровенными фото.

Новый год Настя начала с поездки на курорт. Девушка вслед за другими звездами прилетела отдыхать на Мальдивы. Она устраивает романтичные прогулки и завтраки на побережье. А 11 января певица устроила пикантную фотосессию. Она позировала в белоснежном мини-бикини перед мужем. Каменских показала прелести своей фигуры во всей красе. Она даже блеснула пышным бюстом без пуш-ап. Артистка приоткрыла рот, соблазнительно показывая свою красоту.

За несколько дней отдыха звезда успела загореть. Купальник подчеркнул ее бронзовую кожу.

«Дикая энергия острова», — заявила она.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит 33-летняя певица. Многие осыпали комплиментами девушку. «Такая создана для любви», «Богиня», «Ну сколько можно оголяться?», «А талия какая, точно похудели», «Бюст в самом соку», На вас сложно налюбоваться«, «Ну что за прелесть», «Девушка-мечта», «Пыршки-пупыршки пошли», — прокомментировали пост подписчики. К слову, Каменских не только погуляла с Потапом, накинув прозрачную тунику, но и оторвалась, танцуя на пляже.

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