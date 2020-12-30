«Цена заоблачная»: Бородина в мини-юбке и норковой шубе сводила дочку в Большой театр

Ксения Бородина не скрывает, что любит радовать себя и близких. Девушка часто навещает маму и бабушку. Она приходит к ним с подарками. В гардеробе самой телеведущей только люксовые вещи. Также она регулярно одевает дочерей в лучшие наряды. На днях девушка устроила роскошный праздник по случаю пятилетия Теоны. Она не только заказала аниматоров, но и пригласила звезд, которые спели для маленьких гостей.

Также Ксения решила не лишать себя радости и сходить в Большой театр накануне Нового года. Ранее насладились балетом «Щелкунчик» Ксения Собчак с сыном Платоном, Анна и Надежда Михалковы с дочками. Телеведущая взяла с собой младшую наследницу, которая облачилась в розовую юбку из фатина и свитер с принтом в тон. Бородина предпочла кожаную юбку и блузку, которую сочеталась с трендовыми ботинками на массивной подошве. На плечи она накинула норковую шубу.

«Целое приключение у нас сегодня случилось. Купила я месяц назад два билета на „Щелкунчик“ 30 декабря. Цена заоблачная, ну думаю ладно, мы с Мару уже были, свожу Теону. Выбрала 6 ряд, оплатила, а на почту пришли билеты 11 ряд!! Разницу никто не вернул, хорошо, вообще пустили, оказался сайт перекупов», — рассказала звезда.

Позже телеведущая призналась, что один билет стоил ей 80 тысяч рублей. Поклонники отметили, что Ксения прекрасно выглядит. При этом многие удивились тому, что для звезды такие цены оказались большими. «Что — то одеты вы как на дискотеку, а не в театр», «Теона такая высокая», «Боже, как же быстро растут чужие детки», «В шубе, это главное», — прокомментировали пост подписчики.