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«Цена заоблачная»: Бородина в мини-юбке и норковой шубе сводила дочку в Большой театр

Телеведущая призналась, что поход на балет «Щелкунчик» стал для нее целым приключением.

«Цена заоблачная»: Бородина в мини-юбке и норковой шубе сводила дочку в Большой театр
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia/

Ксения Бородина не скрывает, что любит радовать себя и близких. Девушка часто навещает маму и бабушку. Она приходит к ним с подарками. В гардеробе самой телеведущей только люксовые вещи. Также она регулярно одевает дочерей в лучшие наряды. На днях девушка устроила роскошный праздник по случаю пятилетия Теоны. Она не только заказала аниматоров, но и пригласила звезд, которые спели для маленьких гостей.

Также Ксения решила не лишать себя радости и сходить в Большой театр накануне Нового года. Ранее насладились балетом «Щелкунчик» Ксения Собчак с сыном Платоном, Анна и Надежда Михалковы с дочками. Телеведущая взяла с собой младшую наследницу, которая облачилась в розовую юбку из фатина и свитер с принтом в тон. Бородина предпочла кожаную юбку и блузку, которую сочеталась с трендовыми ботинками на массивной подошве. На плечи она накинула норковую шубу.

«Целое приключение у нас сегодня случилось. Купила я месяц назад два билета на „Щелкунчик“ 30 декабря. Цена заоблачная, ну думаю ладно, мы с Мару уже были, свожу Теону. Выбрала 6 ряд, оплатила, а на почту пришли билеты 11 ряд!! Разницу никто не вернул, хорошо, вообще пустили, оказался сайт перекупов», — рассказала звезда.

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia/

Позже телеведущая призналась, что один билет стоил ей 80 тысяч рублей. Поклонники отметили, что Ксения прекрасно выглядит. При этом многие удивились тому, что для звезды такие цены оказались большими. «Что — то одеты вы как на дискотеку, а не в театр», «Теона такая высокая», «Боже, как же быстро растут чужие детки», «В шубе, это главное», — прокомментировали пост подписчики.

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