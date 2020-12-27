Сама элегантность: Собчак в черном платье в пол с шифоновыми рукавами посетила Большой театр

Ксения Собчак всегда любила привлекать к себе внимание. Она в этом году часто носила одежду свободного кроя, подогревая слухи о второй беременности. Однако в итоге выяснилось, что ребенка телеведущая не ждет. Осенью она стала чаще выходить в свет с мужем Константином Богомоловым. При этом девушка всегда тщательно подбирала себе образы от брючных костюмов до платьев с рюшами. Порой ей нравится добавлять нарядам изюминку в виде необычной сумки, шляпы или обуви.

А накануне Ксения отправилась в Большой театр. На этот раз она взяла с собой сына от первого брака Платона. В последнее время телеведущая старается все свободное время уделять наследнику. В том числе, она читает с ним книги. Для выхода в свет блондинка выбрала элегантное черное платье с кружевом и шифоновыми рукавами. Наряд в пол из струящейся ткани Собчак дополнила кожаным клатчем и длинными сережками.

«Вчера Платон меня восхитил. Первый раз был в театре. Сидел не шелохнувшись, смотрел внимательно все два акта и задавал вопросы про Щелкунчика, которого мы как раз закончили читать. Спасибо за праздничное настроение!!И лично Михаилу Эрнестович за то, что расчищал красную дорожку перед дорогими гостями», — поделилась звезда.

Как оказалось, она также побывала на праздничном вечере BoscoCeremony, насладившись изысканными блюдами и живой музыкой.

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