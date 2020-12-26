Бал принцесс, выступление Niletto: Бородина закатила роскошную вечеринку в честь пятилетия дочки

Телеведущая не пожалела денег на праздник в честь первого юбилея Теоны. Она приготовила для именинницы сюрпризы: выступления звезд, коронацию и торт в виде замка.

Ксения Бородина является бессменной ведущей «Дома-2». Многие зовут ее вести различные мероприятия, включая свадьбы и корпоративы. Она не раз признавалась, что хорошо зарабатывает. На днях ее младшей дочке Теоне исполнилось пять лет. Ксения украсила дом шарами и поздравила наследницу. Девочка получила множество подарков, включая телефон, о котором давно мечтала. А вечером они посидели с родными в ресторане.

В субботу, 26 декабря, Ксения решила закатить для дочки вечеринку. Телеведущая предпочла не оставлять ребенка без праздника. С утра малышка стала готовиться к встрече гостей. Она нарядилась в пышное розовое платье. В похожие наряды облачились и сама телеведущая со старшей дочкой Марусей от первого брака. Затем муж знаменитости Курбан Омаров привез их на настоящий балл принцесс.

Аниматоры в костюмах Золушки, Белль из «Красавицы и чудовища», Белоснежки и других сказочных персонажей развлекали именинницу и ее маленьких гостей. К примеру, Дарья Пынзарь привела своих детей на праздник. Для дочки Бородина приготовила множество сюрпризов. Так, на вечеринке выступили не только акробаты, но и настоящие звезды. Исполнил свои хиты и поздравил Теону популярный исполнитель Niletto.

А позже появилась в зале еще одна певица Mia Boyka. Дети с радостью ей подпевали. Дочь телеведущей была так рада, что даже публично поблагодарила родителей за праздник. Именинница к тому моменту уже переоделась в пышное платье бэби-долл оранжевого цвета.

Кульминацией вечера стала коронация. Малышка получила диадему, а аниматоры стали называть ее принцессой Теоной. Затем в зал выкатили многоярусный торт в виде замка, который украшали фигурки диснеевских принцесс. Стоит отметить, что Бородина не пожалела денег на вечеринку.

«Дети счастливы», — написала она.

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