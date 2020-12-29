Нарядилась: Бородина в изумрудном платье плиссе и кожаных сапогах вышла в свет с мужем

Ксения Бородина в последнее время была сильно занята на работе. Так как было объявлено, что реалити-шоу «Дом-2» закрывают, девушке пришлось активно сниматься в новогодних выпусках проекта, которые должны стать заключительными. Так же на днях у ее младшей дочки Теоны был день рождения. В честь пятилетия девочки телеведущая закатила роскошный праздник с аниматорами и даже выступлениями звезд.

Последней каплей для Ксении в этом году стала внезапная смерть кота Каспера. После такого потрясения целые сутки девушка приходила в себя. А 29 декабря она решила развеяться. Телеведущая отправилась в театр с мужем Курбаном Омаровым. Для такого случая она облачилась в изумрудное платье мидакси из шелка. Наряд плиссе Бородина дополнила кожаными сапогами. А вот ее супруг ограничился брюками и белым поло.

Они взяли с собой еще одну пару, поэтому получилось двойное свидание. Компания посетила Crave Theatre, на сцене которого была представлена постановка в стиле кабаре. При этом Ксения наслаждалась коктейлем за столиком.

«Выход в свет», — написала звезда.

Поклонникам редко удается увидеть супругов вместе. Многим понравился наряд телеведущей. «Ты беспощадна, когда нарядна», «Какое красивое платье Ксения, очень красивое Ляпота», «Ох, сногсшибательное платье», «Какой цвет, для вашего цветотипа вам очень идет и вообще все яркое вам супер», «Отличный выход! Такие все красивые!», «Как одета шикарно», — прокомментировали пост подписчики.

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