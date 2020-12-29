«Не похожа на себя»: Кристина Асмус в черной сорочке сверкнула «пикантным» декольте в спальне

Кристина Асмус многим запомнилась по роли тихой и скромной девушки в «Интернах». Однако она оказалась более смелой, чем ее персонаж. Актриса прожила в браке с Гариком Харламовым семь лет. Ходили слухи о разладе в их отношениях. В этом году супруги развелись, но в интервью девушка призналась, что еще три года назад хотела это сделать. Отметим, что хейтеры пророчили ей развод, когда артистка снялась в смелой постельной сцене в фильме «Текст».

Теперь Асмус не только демонстрирует хорошее чувство юмора в соцсетях, но и часте выбирает откровенные образы. Недавно девушка даже решилась на смену имиджа. По ее словам, ради роли она подстриглась и стала жгучей брюнеткой. А вот на съемках шоу «Золото Геленджика» девушка носила корсеты, шпильки и даже парики. Но оказалось, что это еще не самые смелые образы. Кристина ранее предстала в прозрачной майке. А теперь она запечатлела себя в черной сорочке с глубоким декольте.

Актриса аккуратно уложила волосы и сделала вечерний макияж. Благодаря наряду она блеснула «ложбинкой греха». При этом девушка приняла чувственную позу. Сначала она позировала в ванной комнате, а потом сняла видео в спальне.

«Кто — я? Кто в агонии покупает подарки в самый последний момент? Стоит в адских пробках, очередях, ничего не успевает, злится, расстраивается, что какую-то вещь не успеют изготовить, принт не успеют нанести, доставку не делают или магазин не берет трубку?», — написала звезда.

Кристина взбудоражила своим видом мужчин. Ей стали писать сотни комплиментов. «А мне вы нравитесь с этим цветом волос. Были бы длине вообще», «Не узнала, вам очень идет!», «Не похожа на себя», «Крис, какой вид», «Пикантный вырез», — прокомментировали пост подписчики.

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