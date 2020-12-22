«Что-то ее понесло»: Асмус в обтягивающем белом корсете блеснула роскошной грудью

Кристина Асмус в свое время прославилась после съемок в сериале «Интерны». Там она сыграла скромную и простую девушку. Многие стали ассоциировать актрису с ее персонажем. Однако год назад разгорелся скандал, когда она сыграла в откровенной постельной сцене для фильма «Текст». Тогда на хрупкую девушку обрушился шквал критике. Злопыхатели были возмущены ее поведением. Примечательно, что тогда ее поддержал муж Гарик Харламов, но в этом году они неожиданно развелись.

Теперь поклонники замечают, что Кристина стала более открытой и публикует зачастую пикантные кадры в соцсети. Она даже стала ведущей шоу «Золото Геленджика», где стилисты ей создавали смелы образы, а не давно она стала роковой брюнеткой с короткой стрижкой. На днях актриса предстала в тонком платье перед, засветив грудь без лифчика. Это вызвало оторопь у ее подписчиков. А теперь она опубликовала еще один откровенный кадр.

На этот раз Асмус позировала в белом корсете с глубоким декольте и юбке-футляре, которую она приспустила. Наряд позволил ей блеснуть пышной грудью. Девушка приняла чувственную позу. На этот раз от подписей она отказалась.

Фото взбудоражило мужчин. Многие стали осыпать артистку комплиментами. «Так, я не поняла, а почему вы одеты?», «Зажигалочка», «Где-то Гарик взгрустнул», «Что-то ее понесло», «На Миллу Йовович здесь похожи», «Плохо ей без Харламова», «Кристина, дорогая, какой же сексуальный цвет волос и образ!», «Даже не узнал», «Очень хорошо», «Крис, снимай уже, не тяни!» — прокомментировали пост подписчики.

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