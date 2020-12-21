«Завидные формы»: Асмус в черном платье с кожаным корсетом запечатлелась с Охлобыстиным

Бывшая жена Гарика Харламова в смелом образе появилась на публике. Поклонники отметили, что такой ее еще не видели.

Кристина Асмус долгое время казалась поклонникам скромной девушкой. Она жила в браке с Гариком Харламовым, отдыхала с дочкой Анастасией на курортах и редко публиковала фото в купальнике. Однако год назад большой резонанс получил фильм «Текст», где она снялась в постельной сцене. Тогда поклонники стали осуждать девушку за подобную работу и предрекать ей развод. И вот минувшим летом она рассталась с мужем. При этом озвучивать причины развода экс-супруги не стали.

Примечательно, что Асмус к критике относится с юмором. Она приняла участие в разных проектах за последние месяцы, а недавно даже сменила имидж. Девушка неожиданно стала роковой брюнеткой и коротко подстриглась. Не так давно она снималась в шоу «Золото Геленджика», где часто носила парики. Накануне Кристина решила поделилась кадром, сделанным на шоу. Она позировала в черном пышном платье с кожаным корсетом. Наряд дополняли серебристые лодочки.

Девушка позировала вместе с Иваном Охлобыстиным и Тимуром Родригезом. Она обнажила «ложбинку греха» и показала яркий макияж.

«Когда я соглашалась на роль ведущей в шоу „Золото Геленджика“.., самой главной дилеммой для меня был жанр. Мне нравилось все, кроме подачи. Больше всего я ненавижу кривляться! Просто терпеть не могу!!! От меня требовалось быть мультиком. Чрезмерно громкой и яркой. Существовать согласно сумасшедшему парку аттракционов и безумным костюмам», — призналась актриса. «И я вставляла себе невидимую петарду в одно место…..» — заявила она.

Поклонники поразились такому смелому наряду Кристины. Многие признались, что им такая раскрепощенная девушка даже больше нравится. «Ох, какой крутой образ!», «Улыбка до ушей! Красотка», «Может и образ, а вы все чаще оголяетесь», «После развода вы стали смелее», «Недавно были бесстыжей, а теперь огненная», «Завидные формы», «Красивая, но очень вульгарно», «Нежная девочка пропала», — прокомментировали пост подписчики.

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