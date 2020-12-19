«Бесстыжая какая»: Кристина Асмус засветила округлую грудь в прозрачном платье

Кристина Асмус не раз попадала в скандальные ситуации. Год назад большой резонанс вызвал фильм «Текст», где она снялась в постельной сцене. На девушку обрушилось много критики. Некоторые хейтеры даже стали утверждать, что она не верна Гарику Харламову. Резидент Comedy Club тогда свою жену поддержал и отметил, что гордится ее работой. А в этом году пара неожиданно рассталась. Причины такого решения так и остались тайной.

Теперь Асмус живет с дочкой Анастасией в доме, который они покупали вместе с Гариком. Сам юморист переехал в съемное жилье по соседству. Девушка теперь еще больше работает, Недавно она снялась в шоу «Золото Геленджика», где у нее были очень яркие и порой провокационные образы. А также порой актриса дразнит поклонников смелыми снимками. 19 декабря она опубликовала откровенный кадр, на котором запечатлелась в белом платье-майке из тонкой ткани.

Девушка позировала лежа в постели. Наряд не только не скрыл прелести ее фигуры, но и позволил засветить округлую грудь. Кристина недавно стала роковой брюнеткой и сделала новую стрижку. На этот раз она даже отказалась от макияжа, показав всю свою красоту.

«А как проходят ваши выходные? У меня не так, как на бесстыжей фотке, а сугубо театральные — репетиции нового спектакля в театре Ермоловой, поход на премьеру в театр Наций и встреча с Александром Молочниковым в театре на Малой Бронной», — поделилась звезда.

На пост мгновенно отреагировали коллеги актрисы, а также поклонники и многочисленные мужчины, которых Асмус взбудоражила своим видом. «Соу бьютифул», — написала Дарья Мельникова. «Это ты на что в Наций идешь? Иди к нам, на малую!», — отметила Стася Милославская. «Безумно красивая, радуйте нас чаще такими фоточками», «Кристина, вот это фигурка», «Гарик такую потерял, ах», «Бесстыжая какая», «Спасибо, что в трусах», «Огненная фоточка», — прокомментировали пост подписчики.

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