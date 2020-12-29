«И это мама двоих детей»: Костенко в лимонном бикини оголила прелести фигуры перед Тарасовым

Анастасия Костенко стала третьей женой Дмитрия Тарасова. Девушку долго критиковали за то, что она стала встречаться с футболистом, когда он расстался с Ольгой Бузовой. Многие обвиняли модель в этом и называли разлучницей. Однако она вскоре стала женой спортсмена, а потом подарила ему дочек. У них подрастает двухлетняя Милана и малышка Ева, которой всего 10 месяцев. В этом году семья переехала в Казань, а вот перед Новым годом они устроили себе отпуск на Мальдивах.

Костенко любит наряжаться и даже на отдыхе часто одевается с наследницами в одном стиле. Девушка взяла с собой несколько комплектов купальников family look. При этом она уже вернулась в форму, так как устраивала себе регулярные тренировки. Порой модель даже составляла компанию Тарасову в спортзале, поэтому быстро похудела. Так накануне она устроила фотосессию на пляже с мужем.

Анастасия предстала в лимонном мини-бикини. Она успела загореть, поэтому подчеркнула плоский живот, изящные бедрами открытым нарядом. Лиф-бондо обрамил грудью девушки. Она прильнул к возлюбленному, позируя на камеру.

Поклонники восхитились красотой молодой мамы, но нашлись и те, кто снова раскритиковали Костенко. «Как девочка, красивущая», «Какие вы красивые, Настюш!», «А где достоинство женщины — грудь?», «И это мама двоих детей», «Какой плоский живот», «Очень худая», «Насть, стыдоба», «Совсем щепка», — стали комментировать пос подписчики.

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