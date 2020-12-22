Костенко в белоснежном купальнике с накидкой из гипюра блеснула формами перед Тарасовым

Дмитрий Тарасов уже два года счастлив в браке с Анастасией Костенко. Они сыграли свадьбу через год после того, как футболист развелся с Ольгой Бузовой. Телеведущая тяжело переживала разрыв отношений, а новую избранницу спортсмена многие осуждали и критиковали. Однако она уже подарила мужу двоих дочек: Милану и Еву. Более того, девушка переехала жить с возлюбленным в Казань, где он тренируется.

В середине декабря пара устроила себе отпуск. Они улетели на Мальдивы, где недавно уже была Анастасия Волочкова. Костенко обожает создавать family look с дочками. В первый же день она примерила с ними одинаковые купальники. А вот накануне модель предстала в более смелом образе. Анастасия облачилась в белоснежный купальник и накидку из гипюра. Она позировала на фото в обнимку с мужем.

«Обожаю отдыхать и читать приятные новости. Например о том, что у нас в стране будут штрафовать уполномоченных людей за хамство и оскорбления», — поделилась девушка.

А вот поклонники стали активно обсуждать снимок. Многие отметили, что Костенко прекрасно выглядит, хотя после родов прошло меньше года. «Самая красивая пара», «Нога слилась с ногой Дмитрия. Первая мысль «ого, ножище», «Какая стройная», «И это мама двоих детей», «Какие красивые», «Фото суперское. Какой плоский живот!», «Дима не дает раздеваться?», «Очень милый наряд, но не для пляжа», «Какая-то очень пикантная накидка», — прокомментировали пост подписчики.

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